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Культ личности

Главный по тарелочкам. Марк Пекарский. Эфир в 18:05

Марк Пекарский, 1988 год.

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Леонид Велехов в гостях у легендарного музыканта Марка Пекарского

«Культ личности» нагрянул в Рузу к легендарному музыканту-ударнику, организовавшему первый и по сей день единственный в стране оркестр ударных инструментов, заслуженному артисту России Марку Пекарскому.

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