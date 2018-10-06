Главный по тарелочкам. Марк Пекарский. Эфир в 18:05

«Культ личности» нагрянул в Рузу к легендарному музыканту-ударнику, организовавшему первый и по сей день единственный в стране оркестр ударных инструментов, заслуженному артисту России Марку Пекарскому.
Леонид Велехов в гостях у легендарного музыканта Марка Пекарского
«Культ личности» нагрянул в Рузу к легендарному музыканту-ударнику, организовавшему первый и по сей день единственный в стране оркестр ударных инструментов, заслуженному артисту России Марку Пекарскому.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.