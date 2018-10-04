США обвинили семерых россиян в кибератаках по всему миру

Соединенные Штаты обвинили семерых россиян, которые, как утверждается, являются сотрудниками российской военной разведки, в организации кибератак в различных странах мира.

Министерство юстиции США сообщило имена россиян, которым предъявлено обвинение. Утверждается, что все они сотрудники российской военной разведки, ранее известной как ГРУ.

Это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников и Алексей Минин.

Четверо из них были в апреле нынешнего года высланы из Нидерландов после попытки хакерской атаки на штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия, о чем было объявлено в четверг.

Трое из тех, против кого выдвинуты обвинения в четверг, ранее были обвинены специальным прокурором Робертом Мюллером в связи со вмешательством в выборы президента США. Это Ермаков, Малышев и Бадин.

Среди хакерских операций, которые осуществляли россияне, был упомянут взлом базы данных Международного антидопингового агентства, атака на атомную электростанцию в Пенсильвании, а также на штаб-квартиру ОЗХО.

Ранее в четверг обвинения в адрес военной разведки России выдвинули Великобритания, Нидерланды, Канада. Премьер-министры Нидерландов и Великобритании обвинили Россию в "презрении к глобальным ценностям".​ В совместном заявлении Марка Рютте и Терезы Мэй говорится, что российская военная разведка, ранее известная как ГРУ, не уважает договоренности, которые обеспечивают глобальную безопасность.