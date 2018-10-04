Сенат США признал массовой голод на Украине в 30-е годы XX века геноцидом

Сенат США принял резолюцию, признающие выводы Комиссии о голоде на Украине 1988. В ней сказано в том числе, что Иосиф Сталин и его окружение совершили геноцид украинского народа в 1932-1933 годах. Результаты голосования верхней палаты парламента США и текст резолюции выложены на официальном сайте Сената.
В тексте сказано, что миллионы жителей Украины погибли из-за решения сталинского правительства СССР «сознательно устроить голод на Украине, чтобы сломить сопротивление нации коллективизации и коммунистической оккупации».
По данным комитета Сената, почти четверть сельского населения Украины погибло из-за созданного голода.
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