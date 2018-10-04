ФБР завершило расследование по делу судьи Кавано

ФБР подготовило и представило Белому дому доклад об обвинениях в сексуальных домогательствах, выдвинутых против кандидата на пост судьи Верховного суда США Бретта Кавано. Об этом сообщает представитель президента США. С документом, содержание которого пока не раскрывается, в четверг ознакомится Сенат, сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп и его республиканские соратники в Конгрессе выступают за назначение Кавано и поддерживают его заявления о собственной невиновности. В рамках этих усилий лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл назначил на пятницу процедурное голосование по утверждению Кавано. Предполагается, что все республиканцы – 51 из 100 сенаторов – проголосуют за Кавано. Если один из них отдаст голос "против", судьбу Кавано решит вице-президент Майк Пенс.

Несколько человек, заявляющих о наличии у них информации об обвинениях в адрес Кавано, рассказали Reuters, что ФБР не связывалось с ними по этому делу. Среди тех, с кем не контактировали представители ведомства, – профессор психологии Кристин Блейзи Форд, обвинившая Кавано в сексуальном насилии. Помимо нее аналогичные обвинения в адрес Кавано высказали еще две женщины.

Трамп внес кандидатуру Кавано после отставки судьи Энтони Кеннеди. Демократы опасаются, что если Кавано станет судьей Верховного суда, баланс сил в Верховном суде изменится в пользу консерваторов – при том, что должность судьи Верховного суда США является пожизненной. Белый дом называет обвинения в адрес Кавано попыткой демократов сорвать назначение судьи, известного своими "правыми" взглядами.