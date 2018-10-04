Объявлены финалисты литературной премии "Просветитель" за 2018 год

Объявлен короткий список премии "Просветитель".

Финалистами в номинации "Естественные и точные науки" стали Станислав Дробышевский – за книгу "Байки из грота: 50 историй из жизни древних людей"; Алексей Савватеев за сборник лекций "Математика для гуманитариев"; Ирина Якутенко за книгу и "Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами"; Сергей Ястребо – автор книги "От атомов к древу: Введение в современную науку о жизни".

"Я уже не первый год вхожу в состав жюри премии "Просветитель" и могу с уверенностью сказать, что в этом году уровень номинантов очень высок. Эти книги не просто лучшие научно-популярное издания – они формируют современный литературный контекст", – сказал, объявляя финалистов в номинации "Естественный и точные науки" член жюри Евгений Бунимович. – "Конечно, как всегда у нас были споры о том, кого выбрать, что такое “науч”, что такое “поп”, но в конце концов, по достоинству оценив все работы, мы пришли к единому мнению".

В шорт-лист в номинации "Гуманитарные науки" попали авторы книги "Страдающее Средневековье" Сергей Зотов, Михаил Майзульс, Дильшат Харман; Владислав Иноземцев – автор книги "Несовременная страна. Россия в мире XXI века"; Борис Колоницкий за книгу "#1917 Семнадцать очерков по истории Российской революции"; Амиран Урушадзе – автор произведения "Кавказская война. Семь историй".

"Я в состав жюри премии вхожу первый раз, и мне было очень трудно, потому что очень интересно", – рассказал лауреат премии "Просветитель"-2017, член жюри Александр Пиперски. – "Я прочитал 24 книги. Иногда это требовало от меня существенного интеллектуального усилия, иногда доставляло большое удовольствие, а иногда – и то, и другое".

Премия Дмитрия Зимина "Просветитель" за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году. Цель премии – привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России.

Финалисты премии получают денежный приз в размере 100 тысяч рублей, лауреат – 700 тысяч рублей. Победители 2018 года будут объявлены на торжественной церемонии награждения 15 ноября.