Бывший президент Южной Кореи приговорен к 15 годам тюрьмы

Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак приговорен к 15 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Ему также назначен штраф в размере 11 с половиной миллионов долларов. Такое решение принял суд в Сеуле, передает Reuters. Прокуратура требовала для бывшего президента 20 лет колонии, сам он на заседании суда не присутствовал.

Ли Мён Баку 76 лет. Он возглавлял Южную Корею с 2008 по 2013 годы. Весной этого года его обвинили в получении взяток, в том числе от компании Samsung. Ли Мён Бака также обвинили в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью и нарушении избирательного законодательства.

В прошлом году по обвинению во получении взяток и злоупотреблении властью к 24 годам тюрьмы была приговорена бывший лидер Южной Кореи Пак Кын Хе. В 2009 году после обвинений в коррупции покончил с собой экс-президент страны Но Му Хён. В настоящее время Южную Корею возглавляет Мун Чжэ Ин.