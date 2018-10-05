Полиция Франции завела дело об исчезновении главы Интерпола

Французская полиция начала расследование исчезновения президента Интерпола Мэна Хунвэя. Он не выходит на связь с конца сентября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции.

По данным источников агентства, в полицию обратилась живущая во французском Лионе жена Хунвэя. По ее словам, в конце сентября президент Интерпола поехал в Китай и после этого перестал выходить на связь.

В Интерпол, созданный для объединения усилий правоохранительных органов разных государств, входят 190 стран. Заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй был избран на пост президента Интерпола в ноябре 2016 года. Он сменил на посту главы организации француженку Мирей Баллестрази.