"Европу превращают в мини-Россию". Слежка за Ольгой Литвиненко

Ольга Литвиненко – бывший депутат петербургского парламента, а ныне политэмигрант – обратилась в правоохранительные органы Польши в связи с организованной за ней и ее детьми слежкой.

Она уверена, что слежка организована по распоряжению ее отца. Могущественный ректор Горного университета в Петербурге, долларовый миллиардер Владимир Литвиненко считается другом Владимира Путина. Он три раза возглавлял предвыборный штаб Путина в его родном городе, а в 2018 году был одним из руководителей штаба.

Ольга Литвиненко утверждает, что ее отец похитил ее дочь Эстер-Марию и выдает внучку за свою дочь. Радио Свобода рассказывало об этой истории в публикациях "Нелюбимая дочь друга Путина", "Мой отец – теневой кассир Путина" и "Ксерокс на даче".

8 лет назад Ольга Литвиненко покинула Россию вместе с четырехмесячным сыном Мишей. В июле 2011 года она вышла замуж за польского гражданина, отца ее ребенка. В 2014 году получила гражданство Польши. В 2013-м и в 2015-м родились еще две дочери. И все эти годы семья жила в постоянном страхе.

Ищейки незаконно фотографировали меня и малолетних детей, сообщали о наших перемещениях

"За нами с мужем и сыном осуществляется неофициальная слежка. Мы видим ездящие за нами машины, ходящих за нами мальчиков. Они оставляют под дверями спички, бумажки, чтобы смотреть, открывалась ли дверь. Мы ходим по квартире, как корова с колокольчиком, со специальным пультом. Нажимаешь на нем кнопочку – приезжает охрана. Нам постоянно приходится выдумывать новые виды сигнализаций, окна мы заклеили специальной пленкой, чтобы получился эффект зеркала. Часто видим, что на углу стоит машина и за нами следят. Огромное количество денег, вместо того чтобы тратить их на ребенка, приходится пускать на охрану. Мы живем на зарплату мужа, а он обычный европейский бизнесмен", – рассказывала Ольга Литвиненко в 2012 году.

Получив доказательства, что "наблюдатели" получили доступ к биллингу ее мобильного телефона, Ольга Литвиненко обратилась в польскую полицию и прокуратуру. Это обращение связано и со скандалом вокруг дела Скрипалей и возросшей активностью российских спецслужб в Европе. Ольга Литвиненко уверена, что ее дело еще раз продемонстрирует опасность, которая исходит от российских агентов, вольготно чувствующих себя в Польше и других европейских странах.

О своем обращении в правоохранительные органы Польши Ольга Литвиненко рассказала Радио Свобода:

Неизвестные люди несколько раз пытались проникнуть на территорию детского сада, в котором учился Мишенька

– Мне стало известно, что с 2012 года за мной, за моей семьей, за моими малолетними детьми велась слежка. Ищейки незаконно фотографировали меня и малолетних детей, сообщали о наших перемещениях, в том числе и между странами Евросоюза. Неизвестные люди несколько раз пытались проникнуть на территорию детского сада, в котором учился Мишенька. Дошло до того, что многие родители стали бояться присутствия неизвестных лиц, кружащих вокруг детского сада. Даже было установлено дежурство, когда забирали детей, чтобы папа смотрел и считал, сколько детей вышло.

– Для чего была слежка организована?

– Не забудьте, что в 2012 году в России шла предвыборная кампания. Возможно, это было сделано для того, чтобы оказать на меня давление, чтобы я перестала активно выступать в СМИ с разоблачениями. Возможно, хотели похитить ребенка. Не исключаю, что целью могло являться отравление, как сейчас в Англии.

– Вы утверждаете, что они не только следили, но и прослушивали ваш телефон?

Вы представляете, какие там деньги были, чтобы все это дело незаконным способом получить?!

– Да, в этом деле затронута очень известная телефонная компания, оператор мобильной связи, название пока не могу сказать, потому что ведется следствие. Люди, которые работали детективами, не имея на то лицензии, получили незаконным способом полный биллинг моего телефона. Я принесла в прокуратуру 680 листов – распечатку моих телефонных звонков, моего местонахождения по сотовому телефону и СМС. Только за один год! Вы представляете, какие там деньги были, чтобы все это дело незаконным способом получить?!

– Как к вам попали эти документы?

– Я не имею права об этом говорить, пока не получу разрешение от полиции и прокуратуры. Но у меня есть доказательства, что слежку заказывал мой отец вместе со своим юрист-консультантом Светланой Савиновой. И я знаю, каким способом передавались деньги детективам.

– А эти детективы были из России?

Европейские граждане, люди, которые бежали из России, беззащитны перед желанием российских олигархов устроить здесь мини-Россию

– Поляки, но детективами назвать их нельзя, потому что они действовали без лицензии. Мне стало известно, что подобную слежку мой отец хотел заказать через легальное детективное агентство, но более пяти респектабельных агентств отказались это делать, потому что нет нормальной мотивации, для чего это делается, а закон о детективной деятельности четко регламентирует это в Польше. Естественно, многих пугало, что это слежка за малолетними детьми, которые живут вместе с мамой и папой в Польше, ходят в детский садик. Но мы сейчас видим, что происходит в Англии. Европейские граждане, люди, которые бежали из России по политическим причинам, абсолютно беззащитны перед желанием российских олигархов устроить здесь мини-Россию. Можно делать что угодно, никакого наказания не будет. Я надеюсь, что сейчас польский суд, польское право покажет, что не деньги правят миром, а превалирует закон. Закон – это то, что отличает цивилизованный мир от России, к сожалению.

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– Активнее всего слежка велась в 2012 году?

Мне страшно за себя и за детей. Дети совсем маленькие, они не должны жить в кошмаре

– Да, она была настолько явной, что мне было страшно находиться в собственном доме. После того как я рассказала об этом в интервью, их активность уменьшилась, мне даже на какое-то время показалось, что слежка практически пропала. Видимо, они просто испугались и приняли более конспиративные меры, чтобы я не могла их замечать.

– А сейчас слежка прекратилась?

– Не знаю. Мы находимся в другой стране, потому что в Польше я находиться боюсь. Может быть, детективы увидели, что я хожу в прокуратуру, в полицию, и усилили конспирацию? Я просила польские власти, чтобы мне была выделена охрана, потому что мне страшно за себя и за детей. Дети совсем маленькие, они не должны жить в кошмаре, в котором я живу уже столько лет.

– Когда вы обратились в польскую полицию?

– Летом этого года. Сейчас прошло несколько допросов, будут допрашивать свидетелей. Я думаю, что будет очень громкое дело, особенно с этим оператором мобильной связи – просто беспрецедентный случай.

– Почему вы ждали так долго, почему не обратились сразу в 2012 году?

– Потому что косвенных свидетельств мало. Только сейчас у меня появились четкие документальные доказательства. Сейчас их изучает прокуратура и полиция. Во время допросов я много рассказала о том, что происходит в окружении одного из соратников Путина, Владимира Литвиненко. Наличие неограниченного финансового ресурса, что подтверждено его включением в список "Форбс" в качестве долларового миллиардера, дает ему возможность предполагать, что он может подкупить кого угодно. В скором времени я планирую выступить в парламенте Польши с докладом о том, какую угрозу представляет Россия с ее шпионами, убийцами и коррумпированными олигархами. Российские силовые структуры развязали бессмысленную и ужасную борьбу с цивилизованным миром, опускаясь все ниже и ниже в своих преступлениях. Они дошли уже до отравлений невинных людей. Я очень надеюсь, что мой пример послужит хорошим уроком для противостояния шпионской и другой незаконной деятельности представителей российских властей в Европе.

Рассказ Ольги Литвиненко комментирует адвокат Рышард Калиш, бывший министр внутренних дел Польши

Госпожа Литвиненко борется не только со своим отцом, но и с аппаратом российского государства

– Госпожа Литвиненко, гражданка Польши, обратилась ко мне в связи с делами, касающимися репрессий, которые проводятся властью Российской Федерации по отношению к ней и ее семье. Точнее, ее отец использует свои возможности, являясь влиятельной фигурой в системе власти Владимира Путина, и мстит госпоже Литвиненко. Отец госпожи Литвиненко терроризировал ее, ее мужа и детей в Польше. Они жили под Варшавой, и кто-то все время их преследовал, пытался получить информацию о том, что они делают. Этим занимается варшавская прокуратура. Госпожа Литвиненко находится в очень трудной ситуации, она должна проявить большую силу воли, потому что борется не только со своим отцом, но и с целым аппаратом российского государства. Аппаратом, который используется властью, возглавляемой Владимиром Путиным. Мы делаем все, чтобы ей помочь.