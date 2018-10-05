C карельского журналиста хотят взыскать пять миллионов рублей

В Петрозаводске судят журналиста Алексея Владимирова, которого обвиняют в распространении порочащих сведений в адрес героя его расследования. Предприниматель Владимир Шанин потребовал взыскать 5 миллионов рублей за моральный ущерб и репутационные проблемы, которые возникли у него после публикации. Также он требует убрать из статьи спорные, по его мнению, фрагменты, и написать опровержение на сайте издания. Адвокат Елена Пальцева, которая представляет интересы Владимирова в суде, считает, что требования истца не обоснованы.

Журналист опубликовал на сайте журнала "Черника" текст "Маленькие гиганты больших инвестиций" о возможной добыче песка фирмой "Девелопмент групп" на территории сибиреязвенного скотомогильника. Землю, написал автор расследования, компания арендовала у Министерства обороны России в начале для разведения мальков, а затем для строительства банного-ресторанного комплекса.

В расследовании журналист назвал Шанина представителем петербургской фирмы. На судебное заседание предприниматель не пришел. Его представитель пояснила судье, что Шанин после публикации был вынужден обратиться за помощью к психологу. Представители компании "Девелопмент групп" заявили, что предприниматель не имеет никакого отношения к фирме и добыче песка на арендованном земельном участке. Они добавили, что Шанин не ведет предпринимательскую деятельность. Хотя в едином госреестре Шанин указан, как действующий предприниматель.

Представитель "Девелопмент групп" отказался комментировать судебный процесс журналистам.