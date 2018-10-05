СКР обвинил чувашского блогера в реабилитации нацизма

Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма против чувашского блогера Константина Ишутова. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По версии следствия, в июле блогер опубликовал пост в фейсбуке, реабилитирующий идеологию германского нацизма. Сам Ишутов, как пишет "Коммерсантъ", свою вину отрицает.

Информация о возбуждении уголовного дела о реабилитации нацизма размещена на сайте СКР по Чувашской республики, однако имя подозреваемого там не упоминается. Максимальное наказание по статье о реабилитации нацизма — лишение свободы на три года.

Ишутов — известный в Чувашии оппозиционный блогер. В мае 2016 года он опубликовал видеозапись ДТП в Чебоксарах с участием несовершеннолетнего сына мэра города Алексея Ладыгова.

В ноябре 2017 местное МВД обвинило блогера в унижении чести и достоинства сотрудников внутренних дел. Он заявил, что полиция сфальсифицировала доказательства при задержании его на пикете, выдав плакат "На медведе негде ставить экопробу" за плакат, критикующий премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Полицейские заявили, что обвинения в фальсификации поставили под сомнение их профессиональную пригодность.

Суд первой инстанции постановил Ишутова удалить публикацию, написать опровержение и возместить материальный вред одному из сотрудников полиции в размере 5000 рублей. Верховный суд Чувашии отменил это решение.