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Народ против Евкурова. Эфир в 19.05

Рамзан Кадыров и Юнус-бек Евкуров подписывают соглашение о переделе границ, Магас, 26.09.18

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Как соглашение о переделе границ с Чечней привело к многодневному протесту ингушского народа?

Что происходит в Магасе, ингушской столице? Почему даже старики и подростки стоят на площади и митингуют против договоренностей о переделе границ между Чечней и Ингушетией? Почему вопрос тейповых земель не менее принципиален, чем наличие или отсутствие нефтяных месторождений в зоне, передаваемой Чечне?

Почему это не межнациональный конфликт, а политический кризис в республике? Как началось противостояние народа и Юнус-бека Евкурова, и при чем тут именинник дня Рамзан Кадыров?

В студии Надежда Кеворкова, журналист, писатель, обозреватель RT; Абусупьян Гайтаев, адвокат. На связи журналист Тимур Олевский (телеканал “Настоящее время”) из Грозного, политик Руслан Муцольгов (Яблоко, Магас, Ингушетия), главный редактор сайта “Кавказский узел” Григорий Шведов.

В видеотрансляции в 19 часов

Ведет программу Елена Фанайлова.

опрос на улицах Москвы

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