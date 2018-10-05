Суд продлил арест обвиняемой, у которой врачи подозревают рак

Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест обвиняемой в мошенничестве Оксане Кожевниковой, у которой тюремные врачи еще в начале июня обнаружили опухоль в почке. Несмотря на это, судья Евгения Николаева не увидела оснований для изменения меры пресечения. Она мотивировала это тем, что Кожевниковой не поставлен диагноз, который входит в перечень заболеваний, препятствующих аресту.

При этом на суде следователь, ведущий дело Кожевниковой, предоставил письмо из больницы СИЗО "Матросская тишина", в котором подтверждается, что опухоль, найденная у Кожевниковой в начале лета, за три месяца увеличилась. В письме также указано, что ей необходим осмотр онколога.

Оксана Кожевникова вместе с еще несколькими обвиняемыми подозревается в продаже должности полпреда президента в Южном федеральном округе ставропольскому бизнесмену. При этом потерпевший, перечисляя участников мошеннической схемы, в своих показаниях не упоминал Кожевникову.

Сама обвиняемая отрицает вину. В следственном изоляторе она находится с апреля этого года.