В Испании умерла певица Монсеррат Кабалье

Сегодня в Барселоне умерла оперная певица Монсеррат Кабалье. Ей было 85 лет. О смерти знаменитости сообщает испанская газета La Vanguardia.

Монсеррат Кабалье родилась в Барселоне. В 1954 году она закончила консерваторию при барселонском театре Лисео. В 1956 году певица поступила в Базельскую оперу.

Монсеррат Кабалье родилась в Барселоне. В 1954 году она закончила консерваторию при барселонском театре Лисео. В 1956 году певица поступила в Базельскую оперу. До середины 60-х годов Кабалье пела в разных оперных театрах Европы.

Всемирную известность артистка получила в 1965 году. Тогда она заменила американскую певицу Мэрилин Хорн в опере Гаэтано Доницетти "Лукреция Борджиа" в Карнеги-холле. В том же году Кабалье дебютировала в "Метрополитен-опера", где выступала до конца 80-х годов.

Всего в репертуаре Кабалье более 100 оперных партий.

Первое выступление Кабалье в Москве состоялось в 1974 году в рамках гастролей театра "Ла Скала". Последний концерт в российской столице прошёл в июне, в рамках турне к 85-летию певицы.

Источники El Pais сообщают, что похороны артистки пройдут в понедельник, 8 октября.