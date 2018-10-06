Избиратели Новой Москвы и оппозиция. Фильм "Фонтаны Щербинки"

Как оппозиционные кандидаты в муниципальные депутаты из команды "Открытой России" агитировали избирателей Новой Москвы

Перед местными выборами 9 сентября Татьяна Усманова, Анастасия Алексеева и другие члены команды "Открытой России", выдвинувшиеся муниципальными кандидатами в Шербинке, отправились в Новую Москву вести агитацию – при поддержке оппозиционных лидеров Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова.

Нравы избирателей и итоги голосования – в фильме Лизы Козловой, Михаила Хурсевича, Георгия Ермоленко и Марии Гавриловой "Фонтаны Щербинки".