Депутаты из Ингушетии требуют пересмотра голосования о границе

Депутаты из Ингушетии направили в прокуратуру и Следственный комитет России заявление о фальсификации результатов парламентского голосования по закону о границе с Чечней. Они настаивают на том, что большинство законодателей высказались против принятия соглашения. Закон о равноценном обмене территориями одобрили 4 октября. Затем его подписали главы Ингушетии и Чечни.

В столице Ингушетии, Магасе, уже несколько дней продолжается митинг против подписания соглашения. Накануне участники акции протеста собирали подписи в требованием отставки правительства. Митингующие заявляют о нарушении прав ингушских жителей и требуют провести референдум. Представители властей заверили, что не будут применять силу к протестующим.

Соглашение об административной границе между Ингушетией и Чечней 26 сентября подписали главы двух республик. Конституционный суд Ингушетии дал отрицательный отзыв на законопроект. По мнению судей, подобные вопросы должны решаться на референдуме.

Депутат народного собрания Сет-Салим Ахильгов зявил, что депутаты ингушского парламента проведут новое голосование о ратификации границ с Чечней. Он отметил, что предыдущее голосование прошло с многочисленными нарушениями.