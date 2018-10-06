СМИ: хакеры из ГРУ взломали сервера британского телеканала для мусульман

Предположительно работающие на российскую разведку хакеры в июле 2015 года взломали компьютерные системы британского телеканала для мусульман Islam Channel. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителя телеканала.

По данным газеты, о взломе компанию уведомило британское министерство внутренних дел. МВД уточнило, что кибератакой стоит не хакер-любитель, взлом был осуществлен на государственном уровне.

В Islam Channel сообщили, что злоумышленники получили доступ ко всей внутренней информации телеканала, а пользователи в течение нескольких недель не могли получать и отправлять электронную почту.

Financial Times пишет, что мотивы кибератаки остаются невыясненными. Издание отмечает, что взлом мог быть частью киберкампании российской военной разведки против СМИ в Европе.

Англоязычный Islam Channel начал вещание в 2004 году. По данным телеканала, его смотрят миллионы мусульман, проживающих в Великобритании и России.

Ранее Лондон обвинил Москву в атаке на британское министерство иностранных дел и анонсировал новые санкции в отношении России. Позднее Нидерланды обнародовали информации о кибератаке на штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия в Гааге. В свою очередь США обвинили семерых россиян, которые, как утверждается, являются сотрудниками российской военной разведки, в организации кибератак в различных странах мира. Накануне к обвинениям в кибератаках в адрес России присоединилась Германия.

Москва причастность к кибератакам и поддержку хакеров на государственном уровне отвергает.