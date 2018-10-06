В Румынии проходит референдум против однополых браков

В Румынии 6 октября начался референдум о внесении конституционных поправок, связанных с определением брака. В настоящий момент понятие брака в стране обозначено как "союз между супругами". Инициатор голосования консервативная организация "Коалиция за семью" и православные активисты настаивают, чтобы формулировка была изменена на "союз между мужчиной и женщиной".

Голосование признают состоявшимся при явке не менее 30 процентов избирателей. В стране проживает около 20 миллионов человек.

Идею проведения референдума ранее раскритиковали правозащитники и ряд депутатов Европарламента. Они считают, что инициатива нарушает права человека и ведет к сложностям в легализации однополых браков в Румынии.

Однополые отношения легализованы в Румынии с 2000 года. Тогда парламент страны принял закон, запрещающий дискриминацию по признаку сексуальной ориентации в разных сферах жизни. Однополые браки в стране не регистрируются, однако Конституционный суд признаёт однополые пары семьями в случае, если брак был зарегистрирован в другой стране.