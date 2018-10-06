ООН осудила власти Ирана за казнь молодой женщины

ООН осудила иранские власть за казнь молодой женщины, обвинённой в убийстве своего мужа пять лет назад, когда её было 17 лет. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подчеркнула, что несправедливое решение иранского суда вызывает глубокое разочарование. Зейнаб Секаанванд Локран заявляла в суде, что после ареста в 2012 году неоднократно подвергалась избиениям в полиции и созналась в убийстве под давлением.



Подсудимая обращала внимание суда, что факты домашнего насилия, которому она подвергалась, не были должным образом рассмотрены на процессе. К ней не допускали адвоката вплоть до последнего судебного заседания, на котором она вновь отказалась от сделанного ранее по давлением признания своей вины.



Секаанванд была казнена 2 октября. Всего одним днём ранее её семья получила извещение и смогла прибыть в тюрьму для прощания – несмотря на неоднократные призывы специальных докладчиков ООН и Генерального секретаря ООН.



Мишель Бачелет обращает внимание на то, что иранские власти не учли, что смерный приговор суд вынес подсудимой, которой на момент ареста не было 18 лет. Международное право однозначно запрещает казни лиц, не достигших совершенолетия. Верховный комиссар ООН по правам человека призвала к соблюдению Ираном двух международных договоров, требующих от государств не применять смертную казнь к детям и подросткам.