Власти Ингушетии: повторного голосования о договоре с Чечней не будет

Представители властей Ингушетии отвергают информацию о том, что в парламенте республики 8 октября пройдет повторное голосование по вопросу о ратификации договора об обмене территориями с Чечней.

Пересмотра договора добиваются участники массового митинга, который уже несколько дней продолжается в столице Ингушетии Магасе. Митинг поддержали представители оппозиции, а также ряд видных общественных и религиозных деятелей. Звучат также призывы к отставке главы республики Юнус-Бека Евкурова, который и подписал договор с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Протестующие считают договор невыгодным для Ингушетии, утверждая, в частности, что Чечне передаются нефтеносные территории.

В субботу, выступая на митинге, депутат парламента Ингушетии Сет-Салим Ахильгов сказал, что депутаты аннулировали результаты голосования по ратификации договора с Чечней и вновь рассмотрят его 8 октября. В воскресенье, однако, представитель главы республики, а также вице-спикер парламента отвергли эту информацию, - сообщает "Кавказский узел".

По официальным данным, за ратификацию соглашения ранее проголосовали 17 депутатов из 25. Однако ряд депутатов утверждает, что на самом деле большинство голосовало против.

Власти согласовали проведение акции протеста в столице на всю последующую неделю - до 15 октября. Протесты запрещены только в ночное время.