В Латвии правящая коалиция на выборах потеряла большинство

В Латвии подведены предварительные итоги выборов в Сейм – парламент страны. По данным подсчета голосов с 99 процентов избирательных участков, в парламент проходит семь партий.

На первом месте, как и предсказывали социологи, – оппозиционная социал-демократическая партия "Согласие" мэра Риги Нила Ушакова, которая пользуется традиционной поддержкой русскоязычных граждан Латвии. У нее около 20 процентов голосов.

Второе место – у популистской партии "Кому принадлежит государство?" с 14 процентами голосов, третье – у "Новой консервативной партии".

Ни одна из этих партий не входит в нынешнюю правящую коалицию. Три партии, которые ее составляют, тоже прошли в парламент, но в общей сложности набрали менее 30 процентов. Не преодолел пятипроцентный барьер "Русский союз Латвии". Явка на выборах составила чуть более 51 процента.

Пока неясно, как именно распределятся депутатские мандаты в Сейме. По прогнозам, правые и либеральные партии будут иметь незначительное большинство. Лидер "Новой консервативной партии" уже заявил о готовности вести переговоры о коалиционном правительстве со всеми, кроме "Согласия".

Оппоненты этой партии говорят о ее связях с Кремлем и приводят в пример договор "Согласия" с "Единой Россией", заключенный в 2009 году. Лидер партии Нил Ушаков говорит, что этот договор был недавно расторгнут.