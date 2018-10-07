Бретт Кавано приведен к присяге в качестве судьи Верховного суда США - спустя несколько часов после утверждения его кандидатуры в Сенате.

Президент США Дональд Трамп, который внес кандидатуру Кавано, с восторгом воспринял известие об утверждении в Сенате.

Во время церемонии несколько сот человек собрались на ступенях здания Верховного суда в Вашингтоне и устроили шумную акцию протеста.

В Верховном суде, как отмечают наблюдатели, теперь оформилось консервативное большинство - пятеро судей придерживаются консервативных взглядов на конституцию и четверо - либеральных.

Борьба за утверждение кандидатуры Кавано продолжалась несколько месяцев. Демократы выступали резко против нее, указывая на то, что назначение консервативного судьи может способствовать отмене решения о легализации абортов, поставить под угрозу реформу Барака Обамы в сфере здравоохранения, стать угрозой для прав профсоюзов. После того, как несколько женщин обвинили Кавано в сексуальных домогательствах в прошлом, демократы потребовали тщательного расследования обвинений. Некоторые из них прямо заявили, что верят женщинам.

Республиканцы обвинили своих оппонентов в организации кампании травли судьи и его семьи и указали на то, что обвинения в его адрес не были подтверждены доказательствами.

В результате при голосовании в Сенате кандидатуру Кавано поддержали 50 сенаторов (49 республиканцев и 1 демократ). 48 (все - демократы) были против.