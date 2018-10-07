Индонезия: около 1800 погибших, 5 тысяч человек пропали без вести

Более 5 тысяч человек числятся пропавшими без вести в Индонезии после смертоносных землетрясений и цунами. К настоящему моменту спасатели извлекли из-под завалов 1763 тел погибших. Поиск выживших продлится до 11 октября. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, целые районы, включая несколько деревень, были погребены под грудами грязи и обломков. Это затрудняет точное определение числа погибших. Чиновники призвали с осторожностью использовать тяжелую технику на месте катастрофы из-за сотен разлагающихся тел, которые, по их словам, могут смешаться с огромными массами грязи и стать источниками распространения болезней.

По данным Reuters, в результате стихии были серьезно повреждены более 66 тысяч зданий. Сильнее пострадали районы с более мягкой почвой.

Около недели назад в районе города Палу на острове Сулавеси произошло несколько мощных землетрясений. За ними последовало цунами, а затем началось извержение вулкана, который выбросил столб пепла высотой 4 километра.

В рамках спасательной операции на Сулавеси развернуты дополнительные подразделения армии и полиции. Поступают сообщения о нехватке продуктов питания, воды, топлива и жизненно необходимых товаров. Власти страны готовы принимать международную помощь.