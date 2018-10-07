Госсекретарь США назвал "успешным" свой визит в КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео назвал "успешным" свой воскресный визит в Пхеньян, где он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Помпео поблагодарил руководство страны за прием американской делегации и заявил, что стороны "продолжают добиваться прогресса по соглашениям, достигнутым на сингапурском саммите". Об этом госсекретарь написал в твиттере.

Целью поездки Помпео в Северную Корею была подготовка новой встречи между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Из северокорейской столицы глава американской дипломатии отправится в Сеул, где поделится результатами северокорейской поездки с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Изначально Помпео планировал посетить Пхеньян еще в августе, однако Вашингтон отменил мероприятия из-за недостаточных, по его мнению, темпов сворачивания ядерной программы со стороны КНДР.

Глава Белого дома неоднократно называл встречу с Ким Чен Ыном успешной с точки зрения дальнейшей денуклеаризации полуострова, однако США отказались снимать санкции до полного ядерного разоружения Пхеньяна. На Генассамблее ООН глава МИД КНДР Ли Ен Хо заявил, что его страна не откажется от атомной бомбы до тех пор, пока в КНДР не убедятся, что Америка не угрожает ее национальной безопасности.