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Как первым в Москве купить новый IPhone. Фильм-драма "Стоять до конца"

Стоять до конца
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Стоять до конца

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Фильм Марии Павловой и Максима Пахомова.

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28 сентября начались продажи новых моделей Iphone. За два дня до этого перед магазином-дилером Apple на Тверской улице в Москве появилась очередь.

В ней дневали и ночевали молодые люди, надеевшиеся продать свое место в очереди нетерпеливым покупателям продукции Apple за 100-300 тысяч рублей.

Многочасовое ожидание было заполнено постоянными перекличками, попытками найти покупателей в социальных сетях и обсуждением слухов о неких "выходцах с Кавказа", которые могут перед самым открытием магазина силой оттеснить людей, как уже бывало в прошлом.

В результате, когда магазин открылся и продажи новых моделей IPhone, наконец, начались, среди первых покупателей людей из очереди не оказалось.

Фильм Марии Павловой, Максима Пахомова, Георгия Ермоленко, Петра Соловьева и Марии Гавриловой.

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