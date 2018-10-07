Нетаньяху анонсировал встречу с Путиным на фоне поставок С-300 Асаду

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился о скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным для продолжения работы над "координацией в области безопасности", заявил Нетаньяху на заседании правительства. Это будет первый российско-израильский саммит столь высокого уровня после инцидента с гибелью самолета Ил-20 в Сирии, сбитого сирийскими средствами ПВО в момент атаки израильской авиации.

При этом, как сообщается в воскресенье на сайте Кремля, Нетаньяху был в числе тех, кто лично поздравил Путина с днем рождения по телефону. Вместе с ним, как утверждается, главу Кремля поздравили лидеры стран бывшего СССР, а также президент Сербии Александр Вучич. Сообщается, что на празднование юбилея Путина едет экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.

В ответ на катастрофу самолета радиоэлектронной разведки Москва перебросила в Сирию современные зенитные комплексы С-300, которые она планирует в ближайшие месяцы передать войскам президента Башара Асада. Осудив это решение, власти Израиля пообещали продолжить военные операции в регионе и в то же время заявили, что не намерены прекращать координировать свои действия с Москвой во избежание случайного столкновения на поле боя.

Между тем, по словам министра регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби, комплексы С-300 не способны обнаружить новейшие израильские истребители F-35. Он привел мнение члена военно-политического кабинета Израиля, который допустил ликвидацию С-300 с воздуха и, возможно, на земле.