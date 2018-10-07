В Саратове следствие не нашло экстремизма в частушках про судей

Следствие закрыло уголовное дело об экстремизме против Наталии Ковалевой, распространявшей частушки о судьях. Об этом она рассказала порталу "Медиазона".

Решение стало возможным благодаря недавнему постановлению пленума Верховного суда, который рекомендовал при рассмотрении дел об экстремизме учитывать контекст. В числе прочего следователям указано оценивать круг знакомств подозреваемого, содержание других его сообщений, а также наличие или отсутствие умысла на возбуждение вражды.

Ссылаясь на это судебное разъяснение, Саратовское управление Следственного комитета указало, что не нашло доказательств того, что Ковалева "действовала с целью возбуждения ненависти".

После того, как герой одной из частушек Ковалевой "возглавил" Совет судей Саратовской области, этот государственный орган пожаловался в правоохранительные органы, требуя привлечь Ковалеву по целому ряду уголовных статьей о "разжигании розни".

Ковалева назвала свои частушки способом сообщить о коррупции в судейском корпусе. Она начала размещать их на Youtube после того, как, по ее словам, стала жертвой банковского мошенничества и не сумела через суд защитить свои права. В одной из частушек, которые исполняет сама Ковалева, есть такие слова: "Служу Фемиде, алчным бесом одержим, процентной ставкой я всю область обложил".