Эрдоган "внимательно следит" за делом об исчезновении саудовского журналиста

Реджеп Эрдоган заявил, что лично следит за расследованием обстоятельств исчезновения в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста. Представители турецких властей в воскресенье заявили, что пропавший неделю назад Джамаль Хашогги мог быть убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Два турецких источника утверждают, что тело было вывезено из здания дипмиссии. Об этом сообщает Reuters.

О пропаже журналиста стало известно 2 октября. Его невеста рассказала о том, что Хашогги зашел в саудовское ведомство для получения документов, необходимых для оформления брачного союза с ней. Ее не пустили в здание дипмиссии. Спустя пять часов ожидания к ней вышел сотрудник консульства и сообщил о том, что ее жених "ушел". Женщина настаивает, что Хашогги не покидал здание. По ее словам, Хашогги предупреждал о том, что его могут задержать, и просил при необходимости сообщить о ситуации властям Турции и Турецко-арабской ассоциации журналистов.

В саудовском консульстве отрицают высказанные в его адрес обвинения. Официальной реакции турецких властей пока нет. В Госдепартаменте США заявили, что собирают больше сведений об этой ситуации.

Джамаль Хашогги – директор канала Al Arab News, который сотрудничал со многими арабскими и западными СМИ, включая The Washington Post, которая одной из первых сообщила о его исчезновении.

В 2015 году Хашогги написал в саудовскую газету "Аль-Хайят" статью "Надо ли Саудовской Аравии видеть в Путине угрозу?". В ней он назвал Путина "глупым" и "жестоким" лидером, которому "нельзя доверять". Журналист указал тогда, что Саудовская Аравия, Турция и Катар мешают Москве доминировать в регионе от Крыма до Сирии.