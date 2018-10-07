В Болгарии убита журналистка Виктория Маринова

На севере Болгарии в городе Русе убита административный директор и ведущая регионального канала TVN 30-летняя Виктория Маринова. Об этом в воскресенье сообщила "Европейская правда" со ссылкой на болгарский телеканал NOVA TV. В субботу днём в полицию позвонил местный житель, заявивший, что обнаружил тело, вещи и автомобиль. Криминалисты установили, что смерть наступила в результате удара по голове и удушения.

Последней темой, над которой работала Виктория Маринова, был так называемый GPGate – скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза. Речь идет, в частности, о финансируемых ЕС проектах строительства объектов инфраструктуры стоимостью в сотни миллионов болгарских левов, на которых зарабатывали средства консалтинговые фирмы. Компания GP Group была одной из таких фирм, и на примере ее документации стало известно, каким образом происходит хищение денег ЕС. Согласно расследованию, к махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства государства. В материалах дела фигурирует имя главы болгарской "дочки" "Лукойла" Валентина Златева.

Региональный канал TVN, где работала Маринова, был единственным из болгарских телеканалов, который освещал этот скандал. В Болгарии им также занимался вебсайт журналистских расследований Bivol. В Румынии о расследовании сообщал портал RISE.

Расследование велось в рамках финансируемого Евросоюзом проекта журналистских расследований о мошенничестве со средствами ЕС в Болгарии и Румынии. Его результаты планировалось передать в Управление ЕС по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF).

Это уже третье за год убийство журналиста-расследователя в ЕС. В октябре прошлого года на Мальте была убита журналистка Дафне Каруана Галисия, в феврале этого года в Словакии убили журналиста Яна Куциака с невестой.