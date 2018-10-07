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В колонию, где вспыхнули волнения, допущены сотрудники ОНК

Омск, вид города

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На территории омской колонии, где в предыдущие сутки начались волнения заключенных, в воскресенье, в 16.30 московского времени было снято оцепление, к родственникам заключенных вышли сотрудники колонии, чтобы успокоить их. На территорию колонии допустили членов Общественной наблюдательной комиссии, сообщили корреспонденты сайта "Сибирь.Реалии".

По официальной версии, заключенные отказались выходить из отрядов и потребовали освободить из штрафных изоляторов помещённых туда сокамерников и смягчить режим. Для изолирования бунтующих заключенных на территорию колонии ввели спецназ. Оружие не применялось. Увидев отряд, бунтующие сдались и находятся в изоляции от остальных заключённых. По данным УФСИН, пострадавших нет.

Как сообщает "Интерфакс", в результате инцидента пострадало 20 человек. Следственное управление по Омской области возбудило уголовное дело по факту причинения телесных повреждений группе заключенных.

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