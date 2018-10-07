В Екатеринбурге прошли пикеты под лозунгом #надоел

7 октября в Екатеринбурге прошли одиночные пикеты под хештегом #надоел, организованные региональным отделением Открытой России. Хотя акция была приурочена кj дню рождения президента Владимира Путина, тексты плакатов относились в основном к теме пенсионной реформы, ранее принятой Госдумой и 3 октября подписанной президентом.



Пикетирующие собирались рядом с основным корпусом Уральского университета, оперным театром, на площади Труда, площади 1905 года и Октябрьской площади.



Воскресная акция, как и шествие 9 сентября, оказалась на грани срыва из-за приезда полиции и сотрудников областного Министерства общественной безопасности Свердловской области.\