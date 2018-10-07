Президент Интерпола Мэн Хунвэй отправлен в отставку

Генеральный секретариат Интерпола в Лионе получил 7 октября прошение об отставке Мэн Хунвэя, президента этой организации.

Временно исполняющим обязанности главы Интерпола, становится старший вице-президент Ким Чон Ян. Выборы президента состоятся на сессии генеральной ассамблеи этой международной полицейской организации 18-21 ноября в Дубае.

Ранее в воскресенье сообщалось, что власти Китая подтвердили задержание главы Интерпола Мэн Хунвэя, который пропал в конце сентября. Штаб-квартира Интерпола находится в Лионе, там же находится и семья Мэн Хунвэй. Как заявили власти КНР, его подозревают в "преступной деятельности". Глава Интерпола был взят под стражу 25 сентября в Китае при выходе из самолета.

Супруга теперь уже бывшего главы Интерпола рассказала, что за несколько минут до потери связи с мужем она получила с его телефона текст: "Жди моего звонка", а затем – эмоджи с изображением "ножа". После этого связь с мужем оказалась прерванной.