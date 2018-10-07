В Румынии провалился референдум о поправках за "традиционную семью"

В Румынии в воскресенье, 7 октября, провалился двухдневный референдум по вопросу о внесении в конституцию поправок об определении брака. Для его признания состоявшимся требовалась явка не менее 30 процентов от имеющих право голоса граждан Румынии. Однако, по разным оценкам, явка голосующих не превысила 20-ти процентов.

В настоящее время брак в Основном законе обозначается как "союз между супругами". Инициаторы плебисцита - консервативная "Коалиция за семью" и ряд других групп, близких к православной церкви, - настаивали на изменении формулировки на "союз между мужчиной и женщиной". Они собрали около 3 млн подписей в поддержку проведения референдума.

Правозащитники и ряд депутатов Европарламента подвергли инициативу жесткой критике. В ней усмотрели нарушение стандартов прав человека, которые являются в ЕС обязательными. В 2000 году под давлением Совета Европы и Евросоюза гомрсексуаотерсит была легализована. Тем не менее, гомосексуальные браки в Румынии не регистрируются.