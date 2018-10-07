В Пскове задержали пикетчиков, поздравлявших Путина

7 октября в Пскове полиция задержала нескольких человек, стоявших в одиночных пикетах в центре города. Активисты штаба Навального и других политических движений вышли на улицу «поздравить» с днем рождения Владимира Путина.

Координатор штаба Навального Валентин Болдышев успел простоять в Детском парке около 15 минут с плакатом: «Путину 66, что сделано? Окружил себя коррупционерами, жуликами и проходимцами. Воровство бюджетных денег стало нормой».

- Ко мне сначала подошли два полицейских, которые ко мне претензий не имели, потому что это был одиночный пикет. Они проверили мои документы, записали данные и собирались вроде уже уходить, потому что все законно, - рассказал Болдышев корреспонденту Радио Свобода. - Но потом подъехал полковник полиции с двумя сотрудниками и сразу, моментально приказывает: «Так, задержать его!». И без объяснения за руки схватили, немного согнули меня и в машину повели.

Болдышева продержали в отделении полиции несколько часов и отпустили после составления протокола.

Через несколько кварталов от Болдышева был задержан Сергей Костец, сопредседатель объединения «Псковское гражданское общество». Он стоял с плакатом: «С днем рождения, лидер нации, смерть коррупции, враг инфляции! Вождь Российской Федерации!». Полиция также обвинила его в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия.

Третий задержанный сегодня в Пскове, активист Дмитрий Семеновский успел простоять с плакатом, где перечислялись итоги правления Путина, не более пяти минут. Его увели в отделение составлять протокол. Еще одного активиста штаба Навального попросили свернуть плакат и отпустили после профилактической беседы.