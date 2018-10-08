"Может полыхнуть". Рунет о протестах в Ингушетии

Чечня и Ингушетия заключили новое соглашение о границе.
Однако жители Ингушетии посчитали договор слишком выгодным для Чечни и грабительским для их республики. Теперь в Магасе уже несколько дней идет стихийный митинг, по своей численности едва ли не превышающий население этого крошечного города.
Ингушетия сегодня: люди вышли на площадь в центре Магаса в знак несогласия с передачей части территории Ингушетии соседней Чеченской республике. Никаких беспорядков, провокаторов... пожалуй, самый организованный, цивилизованный митинг в истории. ОМОН контролирует ситуацию.
Что происходит в Ингушетии.
Во-первых, то что народ вышел вопреки воле верхов - восхищает.
Восхищает и позиция ингушского ОМОНа, которые не пропускают в город заезжих масочников. Потому что эти ребята церемониться с людьми не будут, это не их народ. И вот ингушские силовики это понимают, они с народом и вот они сейчас - главный гарант спокойствия в столице Ингушетии и в Ингушетии вообще, такое тихое единство вы нигде не увидите.
Во-вторых, в своём обращении Евкуров позволил себе непозволительную для главы региона речь. По сути он назвал свой народ выступивший против законопроекта предателями. А ведь против законопроекта выступили и многие ингушские тейпы. Возникает следом вопрос - а кто его народ?
Это как раз к моему предыдущему посту о потери связи с реальностью и своим народом.
В-третьих, медвежью услугу оказывает глава Чечни, который своими заявлениями не столько помогает Евкурову сколько злит ингушей.
При штурме крепости Измаил, Суворов говорил о Кутузове: "он шел у меня на левом фланге, но был моей правой рукой".
Сегодня ингушский народ идёт на левом фланге, но является правой рукой, в штурме крепости безразличия, алчности, безответственности российской власти, перед народом. Мы не устраиваем беспорядки, не митингуем ради митинга. Мы даже не требуем, а просим справедливости и понимания от властей.
Поддержите мой народ, словом или делом, если вы, так же как и мы, хотите жить в стране, где власть должна слышать и слушать общество.
Молодцы. А у нас в Хабаровском крае прирезали китайцам земли, никто не почесался. Не говоря про Даманский.
По Конституции все Субъекты Федерации в России равны и во всех из них народ является источником власти на своей территории. Но национальные характеры разные.
Подправили немного по обоюдному согласию границы промеж собой Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров, а население Ингушетии ни в какую, майдан устроили и митингуют уж который день.
А Сергей Собянин ударил по рукам с Андреем Воробьёвым и увеличил территорию Москвы в 2,4 раза! И не голые земли присоединил, а вместе с почти 250 тыщями душ, проживающих на них. Переписали, будто крепостных от одного помещика к другому и никто даже вопроса не задал.
А страна, вроде бы, одна.
Очень интересно смотреть за тем, как самоорганизуются люди, как ценят мир на своей земле и стремятся его удержать. Так появляются истории о том, что силовики не пропускают в республику колонны с полицейскими из других регионов, а сами силовики с началом молитвы выходят из-за ограждений и присоединяются к людям на улице.
Население Ингушетии - 488 000 человек. Население Магаса - 8771 человек. Вот что произошло, когда без их спроса решили изменить границы. Между прочим, этих людей могло быть в два раза больше, если бы женщин не оставляли сидеть дома. Посмотрела много записей с тех митингов: только пара-тройка женщин из числа выступавших депутатов. Остальные дома.
События в Ингушетии показывают, что едва ли не единственная точка сборки постсоветских обществ - национальный вопрос. Так было в Восточной Европе, Прибалтике, Закавказье, так сейчас на/в Украине. "Наших бьют, у нас отнимают" - и священнослужитель становится в одни ряды с атеистом, полицейский с протестующим, рабочий с интеллигентом.
Имперским нациям такой ресурс не дан. К счастью или к сожалению, но не дан. Опция "зато у нас есть империя" с ним несовместима.
Я еще в Советской армии заметил: ты кабардинец и я кабардинец, мы кровные братья, нас не тронь. Ты русский и я русский - ну и чо? Русских слишком много.
Путин построил свою властную вертикаль на фундаменте усмирения Кавказа. И вот фундамент, похоже, начал проседать...
Чем закончится нынешнее противостояние между ингушами и Кадыровым, пока неясно.
Ясно только, что это - симптом ослабления Путина как президента РФ, а значит, и как "белого царя".
Позиция, которую Путин занял по вопросу пенсионной реформы, стала своего рода "эхом в горах", которое заметно поколебало "народную любовь", ещё весной 2018-го казавшуюся неколебимой, но, как выяснилось, давно тяготевшую к оползанию, если не к обвалу.
И тут же лидер Чечни Рамзан Кадыров проявил себя как жёсткий лоббист. И добился своего - принудил Ингушетию к подписанию договора, который многим ингушам показался неравноправным.
Как можно догадаться, раньше Кадыров не делал этого, потому что не получал санкции из Кремля. А теперь, судя по всему, просто поставил Кремль перед фактом. И ослабевший Путин это горькую кадыровскую пилюлю проглотил, надеясь, вероятно, что ингуши покорно последуют его примеру.
Но, кажется, что-то пошло не так...
Путин не установил прочный мир на Кавказе. Тлеющий пожар войны там готов в любой момент вырваться и заполыхать с новой силой. В этом огне может сгореть хваленная путинская стабильность, а с ней и все "скрепы" режима.
Полыхнуть может и сейчас в Ингушетии, и в самой Чечне через какое-то время. Новая война на Кавказе против путинского колониального режима и его местных ставленников практически неизбежна.
В России формируется новая модель конфликта
Что общего между вторым туром губернаторских выборов и протестами в Ингушетии?
1. Власть ничего подобного не ожидала.
2. Она не знает, как реагировать.
3. Она колеблется и отступает перед угрозой прямого столкновения.
Впрочем, для людей, прошедших школу политического просвещения во второй половине 1980-х, здесь ничего нового.
Смотрю я тут на протесты в Ингушетии и диву даюсь, как лояльно, спокойно и тихо ведёт себя местная Росгвардия. Ни тебе колючей проволоки, ни сотен космонавтов, ни автозаков, ни техники. В чём же секрет? А не в том ли, что винтить мирных студентов, стариков и женщин несколько проще, чем крепких мужчин средних лет готовых дать ответную реакцию?
Ни один лоялист и патриот на довольствии, не разразился традиционным визгом : "р-р-р-азогнать! Размазать печень по асфальту! Это майдан! Хотите как на Украине?!" и т.п. Видимо, наши патриотцы задницей чувствуют, что озлобленные ингушские мужчины, это не изнеженные, безобидные навальнята. Ах, вы же мои зайки, охранительные...
Сомневаюсь что ингуши отступят. Как и сомневаюсь в том, что либеральная российская оппозиция способна найти с ними общий язык.
В Ингушетии, в Магасе стоят люди, которые не хотят отдавать свою землю «братской» Чечне. Они прогнали с площади поставленного на Ингушетию Кремлем генерала Евкурова, они стоят вместе со своей полицией, они не пропустили в республику ОМОН из других регионов – свои стрелять в народ не будут, а чужие – за милую душу. А Кадыров сказал, что готов воевать и они его услышали.
Но они не услышали президента России, потому что он ничего не сказал. Они не услышали нашего телевидения, потому что там Порошенко и прочее, а их нет вообще. Они не услышали нас, потому что мы молчим, их для нас не существует.
И вот это, то, что их для нас и для российского государства не существует, что они должны разбираться сами, аргумент в пользу стрельбы. И кто-то кого-то убьет из-за нашего молчания – раз мы молчим, надеяться на нас не стоит.
Может, обойдется, а может и нет. Может, это начало конца, гибель империи.
Я сегодня на Первом канале в программе «Время покажет» дважды смог сказать об этой готовой вспыхнуть войне. Если хоть один человек в Магасе меня услышал, я там был не зря.
Выступить перед митингующими приехал бывший президент Ингушетии Руслан Аушев:
Решения надо согласовывать по вайнахскому обычаю, по традиции – со своим народом. Если это брат передает землю брату, он должен согласовать со своей семьей. Если тейп передает другому тейпу, он должен согласовать со своим тейпом. Вдруг кому-то эта земля нужна. (...) Нельзя в таком экстренном порядке такие решения принимать. Я не говорю сейчас за чеченскую сторону. Но как первый президент я хочу сказать, что руководство республики сегодня совершило ошибку. Надо было этот вопрос согласовать с народом
Вот и Аушева вызвали, чтобы людей успокоил.
Кстати, во многих регионах прежние главы, которые были реально избраны, влиятельнее нынешних назначенных.
В политике у всего есть цена. О чем договорился Кремль с Аушевым. Скоро будет ясно.
Я не имею ввиду шкурный торг, он тут не уместен. Вопросы большой политики гораздо тоньше.
Между тем Рамзан Кадыров прокомментировал потенциальный конфликт с соседями очень агрессивно, его цитирует "Кавказский узел":
Ради Всевышнего, не создавайте себе проблем (...) Если воевать, то меня и это устраивает. Есть сила – поквитаюсь. Когда не будет силы – поквитайтесь [со мной]... Надо будет, и благородство покажем, и щедрость. Но тот, кто ведет пустые разговоры, тот свое место найдет
Про нынешние протестные выступления в Ингушетии надо понимать одну важную вещь... Территориальный вопрос - только повод. Настоящая причина в том, что ингуши отказываются находиться под пятой Кадырова и презирают Евкурова именно за то, что он лег под Кадырова... Ингушей лозунг "Две республики - один народ" абсолютно не радует... Они видят в нем очевидную угрозу и попытку "окадырить" родную республику...
Нынешние митинги в Магасе - первые массовые антикадыровские выступления на Кавказе...
Не знаю чем все это закончится. Выскажу крамольную мысль. Времена, когда отделение Кавказа могло спровоцировать "парад суверенитетов" от Башкирии до Якутии прошли безвозвратно. Полезность этих дотационных регионов сомнительна, а токсичность понятна. Жить одним укладом со всей Россией они не могут, не хотят и не будут. Но денег на свое обособленное существование требуют немалых. Есть мнение, что "токсичный актив" прошел аудит и должен отправиться в самостоятельное плавание в конфедеративных рамках, например. Или еще как. Не верю, что просто так и снисходительно, "кто надо" смотрели, как с конца лета на Кавказе накручивался конфликт. Так не бывает в наше время.
Ключевым и фундаментальным вопросом по отношению к народам и республикам Северного Кавказа в будущей России должно быть честное и серьёзное предложение о самоопределении. Если не хотите уходить или оставаться - давайте обсуждать по пунктам условия.
Но вести себя как гопники, как с одной, так и с другой стороны - это уже давно стало очевидно, что это позорно и несерьезно.
Касательно протестов в Ингушетии моя позиция проста.
Я однозначно за любые выступления против нынешнего режима и его ставленников на местах, и любое такое выступление оцениваю положительно и приветствую.
Что касается территориальных споров между мусульманскими народами, они должны решаться в рамках Шариата - на основе совета и договора, без перехода границ дозволенного в отношении прав других мусульман, в том числе, их чести и достоинства.
Думаю про Ингушетию. Про Пригородный район откуда их выдавила Осетия. Это так звучит вроде рядом с городом пустырь заняли, а по карте это наверное пятая часть земли маленькой республики. Когда ингуши все-таки вернулись из ссылки, то обнаружили, соседи-осетины заняли их дома и не собираются их возвращать. Да и рядом строиться не дают, чтобы совесть не тревожили.
Надо сказать, что это совершенно рядовая ситуация, так вели себя в Крыму с вернувшимися татарами, в Греции и Польше с евреями, в Поволжье с немцами.
Но это Кавказ и тут были исключения. Грузины передали дома хозяевам и кажется даже помогли на первых порах. И вообще на Кавказе до сих пор ещё живы архаичные представления о справедливости и чести, иначе в этих жестких и тесных местах не выжить.
Вот мне и кажется, что до тех пор пока осетины не вернутся к этому кодексу, будут они любить сталина и работать будут в колониях, хотя и начальниками.
У ингушей особое предназначение в нашем государстве.
Это такой специальный народ, чтоб жертвовать его интересами в спорных ситуациях.
Какая бы спорная ситуация ни случилась, она разрешится не в пользу ингушей, сто процентов.
Их всегда сольют. Потому что всегда найдётся кто-то более нужный Кремлю, чем они.
Ингушам это обидно, конечно. А ничего не поделаешь.
Такое предназначение.
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