"Может полыхнуть". Рунет о протестах в Ингушетии

Чечня и Ингушетия заключили новое соглашение о границе.

Однако жители Ингушетии посчитали договор слишком выгодным для Чечни и грабительским для их республики. Теперь в Магасе уже несколько дней идет стихийный митинг, по своей численности едва ли не превышающий население этого крошечного города.

Тагир Аушев:

Ингушетия сегодня: люди вышли на площадь в центре Магаса в знак несогласия с передачей части территории Ингушетии соседней Чеченской республике. Никаких беспорядков, провокаторов... пожалуй, самый организованный, цивилизованный митинг в истории. ОМОН контролирует ситуацию.

Малик Бутайрин:

Что происходит в Ингушетии.

Во-первых, то что народ вышел вопреки воле верхов - восхищает.

Восхищает и позиция ингушского ОМОНа, которые не пропускают в город заезжих масочников. Потому что эти ребята церемониться с людьми не будут, это не их народ. И вот ингушские силовики это понимают, они с народом и вот они сейчас - главный гарант спокойствия в столице Ингушетии и в Ингушетии вообще, такое тихое единство вы нигде не увидите.

Во-вторых, в своём обращении Евкуров позволил себе непозволительную для главы региона речь. По сути он назвал свой народ выступивший против законопроекта предателями. А ведь против законопроекта выступили и многие ингушские тейпы. Возникает следом вопрос - а кто его народ?

Это как раз к моему предыдущему посту о потери связи с реальностью и своим народом.

В-третьих, медвежью услугу оказывает глава Чечни, который своими заявлениями не столько помогает Евкурову сколько злит ингушей.

Борис Кодзоев:

При штурме крепости Измаил, Суворов говорил о Кутузове: "он шел у меня на левом фланге, но был моей правой рукой".

Сегодня ингушский народ идёт на левом фланге, но является правой рукой, в штурме крепости безразличия, алчности, безответственности российской власти, перед народом. Мы не устраиваем беспорядки, не митингуем ради митинга. Мы даже не требуем, а просим справедливости и понимания от властей.

Поддержите мой народ, словом или делом, если вы, так же как и мы, хотите жить в стране, где власть должна слышать и слушать общество.

Маргарита Горских:

Молодцы. А у нас в Хабаровском крае прирезали китайцам земли, никто не почесался. Не говоря про Даманский.

Николай Травкин:

По Конституции все Субъекты Федерации в России равны и во всех из них народ является источником власти на своей территории. Но национальные характеры разные.

Подправили немного по обоюдному согласию границы промеж собой Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров, а население Ингушетии ни в какую, майдан устроили и митингуют уж который день.

А Сергей Собянин ударил по рукам с Андреем Воробьёвым и увеличил территорию Москвы в 2,4 раза! И не голые земли присоединил, а вместе с почти 250 тыщями душ, проживающих на них. Переписали, будто крепостных от одного помещика к другому и никто даже вопроса не задал.

А страна, вроде бы, одна.

Илья Барабанов:

Очень интересно смотреть за тем, как самоорганизуются люди, как ценят мир на своей земле и стремятся его удержать. Так появляются истории о том, что силовики не пропускают в республику колонны с полицейскими из других регионов, а сами силовики с началом молитвы выходят из-за ограждений и присоединяются к людям на улице.

Анастасия Миронова:

Население Ингушетии - 488 000 человек. Население Магаса - 8771 человек. Вот что произошло, когда без их спроса решили изменить границы. Между прочим, этих людей могло быть в два раза больше, если бы женщин не оставляли сидеть дома. Посмотрела много записей с тех митингов: только пара-тройка женщин из числа выступавших депутатов. Остальные дома.

Андрей Десницкий:

События в Ингушетии показывают, что едва ли не единственная точка сборки постсоветских обществ - национальный вопрос. Так было в Восточной Европе, Прибалтике, Закавказье, так сейчас на/в Украине. "Наших бьют, у нас отнимают" - и священнослужитель становится в одни ряды с атеистом, полицейский с протестующим, рабочий с интеллигентом.

Имперским нациям такой ресурс не дан. К счастью или к сожалению, но не дан. Опция "зато у нас есть империя" с ним несовместима.

Я еще в Советской армии заметил: ты кабардинец и я кабардинец, мы кровные братья, нас не тронь. Ты русский и я русский - ну и чо? Русских слишком много.

Даниил Коцюбинский:

Путин построил свою властную вертикаль на фундаменте усмирения Кавказа. И вот фундамент, похоже, начал проседать...

Чем закончится нынешнее противостояние между ингушами и Кадыровым, пока неясно.

Ясно только, что это - симптом ослабления Путина как президента РФ, а значит, и как "белого царя".

Позиция, которую Путин занял по вопросу пенсионной реформы, стала своего рода "эхом в горах", которое заметно поколебало "народную любовь", ещё весной 2018-го казавшуюся неколебимой, но, как выяснилось, давно тяготевшую к оползанию, если не к обвалу.

И тут же лидер Чечни Рамзан Кадыров проявил себя как жёсткий лоббист. И добился своего - принудил Ингушетию к подписанию договора, который многим ингушам показался неравноправным.

Как можно догадаться, раньше Кадыров не делал этого, потому что не получал санкции из Кремля. А теперь, судя по всему, просто поставил Кремль перед фактом. И ослабевший Путин это горькую кадыровскую пилюлю проглотил, надеясь, вероятно, что ингуши покорно последуют его примеру.

Но, кажется, что-то пошло не так...

Игорь Эйдман:

Путин не установил прочный мир на Кавказе. Тлеющий пожар войны там готов в любой момент вырваться и заполыхать с новой силой. В этом огне может сгореть хваленная путинская стабильность, а с ней и все "скрепы" режима.

Полыхнуть может и сейчас в Ингушетии, и в самой Чечне через какое-то время. Новая война на Кавказе против путинского колониального режима и его местных ставленников практически неизбежна.

Валерий Соловей:

В России формируется новая модель конфликта

Что общего между вторым туром губернаторских выборов и протестами в Ингушетии?

1. Власть ничего подобного не ожидала.

2. Она не знает, как реагировать.

3. Она колеблется и отступает перед угрозой прямого столкновения.

Впрочем, для людей, прошедших школу политического просвещения во второй половине 1980-х, здесь ничего нового.

Даниил Потапов:

Смотрю я тут на протесты в Ингушетии и диву даюсь, как лояльно, спокойно и тихо ведёт себя местная Росгвардия. Ни тебе колючей проволоки, ни сотен космонавтов, ни автозаков, ни техники. В чём же секрет? А не в том ли, что винтить мирных студентов, стариков и женщин несколько проще, чем крепких мужчин средних лет готовых дать ответную реакцию?

Владимир Фёдоров:

Ни один лоялист и патриот на довольствии, не разразился традиционным визгом : "р-р-р-азогнать! Размазать печень по асфальту! Это майдан! Хотите как на Украине?!" и т.п. Видимо, наши патриотцы задницей чувствуют, что озлобленные ингушские мужчины, это не изнеженные, безобидные навальнята. Ах, вы же мои зайки, охранительные...

Артур Фред:

Сомневаюсь что ингуши отступят. Как и сомневаюсь в том, что либеральная российская оппозиция способна найти с ними общий язык.

Леонид Гозман:

В Ингушетии, в Магасе стоят люди, которые не хотят отдавать свою землю «братской» Чечне. Они прогнали с площади поставленного на Ингушетию Кремлем генерала Евкурова, они стоят вместе со своей полицией, они не пропустили в республику ОМОН из других регионов – свои стрелять в народ не будут, а чужие – за милую душу. А Кадыров сказал, что готов воевать и они его услышали.

Но они не услышали президента России, потому что он ничего не сказал. Они не услышали нашего телевидения, потому что там Порошенко и прочее, а их нет вообще. Они не услышали нас, потому что мы молчим, их для нас не существует.

И вот это, то, что их для нас и для российского государства не существует, что они должны разбираться сами, аргумент в пользу стрельбы. И кто-то кого-то убьет из-за нашего молчания – раз мы молчим, надеяться на нас не стоит.

Может, обойдется, а может и нет. Может, это начало конца, гибель империи.

Я сегодня на Первом канале в программе «Время покажет» дважды смог сказать об этой готовой вспыхнуть войне. Если хоть один человек в Магасе меня услышал, я там был не зря.

Выступить перед митингующими приехал бывший президент Ингушетии Руслан Аушев:

Решения надо согласовывать по вайнахскому обычаю, по традиции – со своим народом. Если это брат передает землю брату, он должен согласовать со своей семьей. Если тейп передает другому тейпу, он должен согласовать со своим тейпом. Вдруг кому-то эта земля нужна. (...) Нельзя в таком экстренном порядке такие решения принимать. Я не говорю сейчас за чеченскую сторону. Но как первый президент я хочу сказать, что руководство республики сегодня совершило ошибку. Надо было этот вопрос согласовать с народом

Кирилл Шулика:

Вот и Аушева вызвали, чтобы людей успокоил.

Кстати, во многих регионах прежние главы, которые были реально избраны, влиятельнее нынешних назначенных.

Тимур Ужанов:

В политике у всего есть цена. О чем договорился Кремль с Аушевым. Скоро будет ясно.

Я не имею ввиду шкурный торг, он тут не уместен. Вопросы большой политики гораздо тоньше.

Между тем Рамзан Кадыров прокомментировал потенциальный конфликт с соседями очень агрессивно, его цитирует "Кавказский узел":

Ради Всевышнего, не создавайте себе проблем (...) Если воевать, то меня и это устраивает. Есть сила – поквитаюсь. Когда не будет силы – поквитайтесь [со мной]... Надо будет, и благородство покажем, и щедрость. Но тот, кто ведет пустые разговоры, тот свое место найдет

Александр Рыклин:

Про нынешние протестные выступления в Ингушетии надо понимать одну важную вещь... Территориальный вопрос - только повод. Настоящая причина в том, что ингуши отказываются находиться под пятой Кадырова и презирают Евкурова именно за то, что он лег под Кадырова... Ингушей лозунг "Две республики - один народ" абсолютно не радует... Они видят в нем очевидную угрозу и попытку "окадырить" родную республику...

Нынешние митинги в Магасе - первые массовые антикадыровские выступления на Кавказе...









Дмитрий Стешин:

Не знаю чем все это закончится. Выскажу крамольную мысль. Времена, когда отделение Кавказа могло спровоцировать "парад суверенитетов" от Башкирии до Якутии прошли безвозвратно. Полезность этих дотационных регионов сомнительна, а токсичность понятна. Жить одним укладом со всей Россией они не могут, не хотят и не будут. Но денег на свое обособленное существование требуют немалых. Есть мнение, что "токсичный актив" прошел аудит и должен отправиться в самостоятельное плавание в конфедеративных рамках, например. Или еще как. Не верю, что просто так и снисходительно, "кто надо" смотрели, как с конца лета на Кавказе накручивался конфликт. Так не бывает в наше время.

Олег Пшеничный:

Ключевым и фундаментальным вопросом по отношению к народам и республикам Северного Кавказа в будущей России должно быть честное и серьёзное предложение о самоопределении. Если не хотите уходить или оставаться - давайте обсуждать по пунктам условия.

Но вести себя как гопники, как с одной, так и с другой стороны - это уже давно стало очевидно, что это позорно и несерьезно.

Харун Сидоров:

Касательно протестов в Ингушетии моя позиция проста.

Я однозначно за любые выступления против нынешнего режима и его ставленников на местах, и любое такое выступление оцениваю положительно и приветствую.

Что касается территориальных споров между мусульманскими народами, они должны решаться в рамках Шариата - на основе совета и договора, без перехода границ дозволенного в отношении прав других мусульман, в том числе, их чести и достоинства.

Алёна Романова:

Думаю про Ингушетию. Про Пригородный район откуда их выдавила Осетия. Это так звучит вроде рядом с городом пустырь заняли, а по карте это наверное пятая часть земли маленькой республики. Когда ингуши все-таки вернулись из ссылки, то обнаружили, соседи-осетины заняли их дома и не собираются их возвращать. Да и рядом строиться не дают, чтобы совесть не тревожили.

Надо сказать, что это совершенно рядовая ситуация, так вели себя в Крыму с вернувшимися татарами, в Греции и Польше с евреями, в Поволжье с немцами.

Но это Кавказ и тут были исключения. Грузины передали дома хозяевам и кажется даже помогли на первых порах. И вообще на Кавказе до сих пор ещё живы архаичные представления о справедливости и чести, иначе в этих жестких и тесных местах не выжить.

Вот мне и кажется, что до тех пор пока осетины не вернутся к этому кодексу, будут они любить сталина и работать будут в колониях, хотя и начальниками.

Юлия Калинина:

У ингушей особое предназначение в нашем государстве.

Это такой специальный народ, чтоб жертвовать его интересами в спорных ситуациях.

Какая бы спорная ситуация ни случилась, она разрешится не в пользу ингушей, сто процентов.

Их всегда сольют. Потому что всегда найдётся кто-то более нужный Кремлю, чем они.

Ингушам это обидно, конечно. А ничего не поделаешь.

Такое предназначение.