ЕС призвал Россию немедленно освободить Сенцова

Европейский Союз призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова из колонии и оказать ему необходимую медицинскую помощь после выхода из голодовки, которую он держал 145 дней.

В заявлении от имени внешнеполитического ведомства ЕС также содержится призыв освободить всех незаконно удерживаемых в России и аннексированном Крыму граждан Украины. Именно таким было требование голодовки Сенцова.

Украинский режиссер своей голодовкой продемонстрировал "выдающуюся смелость, твердость и самоотверженность" - говорится в заявлении. На российские власти возлагается ответственность за непредоставление Сенцову надлежащей медицинской помощи.

Олег Сенцов заявил, что с 6 октября прекращает голодовку в связи с угрозой принудительного кормления со стороны российских властей. Об этом говорится в письменном заявлении, которое он передал через адвоката.

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний в интервью "Известиям" заявил, что врачи следят за самочувствием Сенцова, который, по его словам, уже начал писать сценарий для будущего фильма "о жизни в тюрьме и заключенных". Подтверждений этих его слов нет.

Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Он отрицает обвинения.