После бунта в колонии в Омске 4 заключенных госпитализированы

После волнений заключенных исправительной колонии №6 города Омска в больницу доставили четырех человек, еще нескольким заключенным оказана амбулаторная помощь - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Омской области.

Ирина Касьянова также заявила, что около 12 заключенных - предполагаемые зачинщики беспорядков - отправлены в СИЗО. Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и виновных лиц, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.

Беспорядки в колонии начались в ночь на воскресенье. По официальной версии Службы исполнения наказаний, заключённые колонии отказались выходить из отрядов и выдвинули требования о смягчении режима. При этом вспыхнула драка между теми заключенными, кто согласился участвовать в волнениях, и теми, кто не был с ними согласен. В воскресенье территория колонии была оцеплена, и на нее был введен отряд спецназначения. Утверждается, что после этого бунтовавшие осужденные сразу сдались, и силу к ним не применяли.

Правозащитники и местная пресса пишут о том, что заключенные колонии жаловались на плохое обращение, избиения и унижения. Они вывесили из окна одного из бараков баннер с надписью "Спасите". Когда у колонии начали собираться родственники осужденных, некоторые из них были задержаны.

Сообщается, что сейчас ситуация в колонии под контролем властей, однако отменены намеченные на понедельник свидания и ограничены передачи.