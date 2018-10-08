США "заморозили" недвижимость Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне

Американские власти "заморозили" активы миллиардера Олега Дерипаски, включая его недвижимость, расположенную в Нью-Йорке и Вашингтоне, сообщает New York Post со ссылкой на Минфин США. Рестрикциям подвергся в том числе особняк бизнесмена на Манхэттене — пятиэтажный таунхаус стоимостью более 40 миллионов долларов.

Теперь США предлагают Дерипаске отказаться от активов в Европе, которые тоже могут попасть под санкции, пишет издание.

В то же время, как отмечается, Дерипаска договорился с американскими чиновниками, чтобы в его нью-йоркских владениях могли жить дети и бывшая жена олигарха Романа Абрамовича Дарья Жукова. Она является подругой Иванки Трамп — дочери президента США, утверждает газета.

В апреле США включили одну из крупнейших в мире алюминиевых компаний "Русал" и ее владельца Олега Дерипаску в санкционный список. Американским юридическим и физическим лицам запрещены любые сделки с этими структурами. В случае сотрудничества с ними все люди и организации могут попасть под вторичные санкции.

В сентябре расположенный в Армении завод "Арменал", который принадлежит компании UC Rusal, вынужден был начать сокращать производство из-за санкций. В августе остановил работу Надвоицкий алюминиевый завод – предприятие "Русала", которое поставляло алюминий в США. По подсчетам "Русала", при самом негативном сценарии производство может упасть на 50–70 процентов от бизнес-плана, принятого в текущем году. О том, что компания готовится сократить производство из-за американских санкций, ранее сообщал Bloomberg.