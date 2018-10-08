Прокремлевский политик победил на выборах в Президиум Боснии

Сербский националистический политик Милорад Додик побеждает на выборах в Президиум Боснии и Герцеговины и будет представлять боснийскую Республику Сербскую в высшем органе власти страны. Таковы предварительные данные подсчета голосов на выборах 7 октября.

Додик примерно на 10 процентов опередил Младена Иванича, который сейчас является членом Президиума от Республики Сербской. Он уже признал свое поражение.

По конституции, принятой на основе Дейтонских соглашений, положивших в 1995 году конец войне в Боснии, во главе страны стоит Президиум из трех человек, представляющих три общины - боснийских мусульман, хорватов и сербов.

Додик, ныне занимающий пост президента Республики Сербской, не раз призывал к ее отделению от хорватско-мусульманской федерации и выходу из состава Боснии и Герцеговины. Он также известен своими симпатиями к Кремлю - не раз встречался с Владимиром Путиным, является кавалером российского Ордена Дружбы.

Членом Президиума от боснийских мусульман станет Шефик Джаферович, от хорватов - Желько Комшич.