ООН призвала принять срочные меры из-за глобального потепления

Эксперты ООН призвали принять срочные, беспрецедентные и масштабные меры для того, чтобы удержать глобальное потепление в рамках 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Об этом говорится в докладе, который был представлен в понедельник в Южной Корее Межправительственной группой экспертов по изменению климата ООН.

В настоящее время климатологи фиксируют повышение среднегодовой температуры в мире примерно на один градус за последние 150 лет. Следствием этого, по их мнению, стали экстремальные погодные условия во многих регионах мира, повышение уровня моря и таяние ледников.

Превышение этого показателя увеличит риски глобальной засухи, пожаров и нехватки продовольствия, а также приведет к полному исчезновению арктических льдов, говорится в документе. Это, в свою очередь, повысит уровень моря, следствием чего станут наводнения, полагают авторы отчета.

Для предотвращения климатической катастрофы потребуется сократить выбросы углекислого газа почти наполовину к 2030-му году и свести их до нуля к 2050-му году, подсчитали специалисты. По их данным, на соответствующие изменения в одном лишь энергетическом секторе потребуется более 2 миллиардов евро.

197 стран мира в 2015 году подписали Парижское соглашение по климату, цель которого — не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, которая завершилась в XIX столетии. В 2017-м году президент Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения, пояснив, что при выполнении договора Америка к 2025-му году потеряет около 3 миллионов рабочих мест.