В Ингушетии продолжается акция протеста, власти ее согласовали

В столице Ингушетии Магасе участники митинга протеста против соглашения об обмене территориями с Чечней в понедельник перешли на новую - согласованную с властями - площадку.

Акция продолжается у здания телерадиокомпании "Ингушетия". Ранее она проходила у республиканского парламента. Власти сейчас оценивают число митингующих в 100 человек, однако на выходных оно доходило до нескольких тысяч.

Акция согласована до 15 октября с одним ограничением - в ночное время она должна приостанавливаться.

Накануне на митинге выступил бывший президент Ингушетии Руслан Аушев, который заявил, что руководство республики совершило ошибку, заключив договоенности с Чечней без обсуждения. "Надо было этот вопрос согласовать с народом", – заявил Аушев.

Поступает противоречивая информация о том, будет ли парламент республики повторно рассматривать соглашение с Чечней об изменении границ. Ряд депутатов заявляют о том, что такое голосование состоится в понедельник. Власти республики, однако, это отрицают.

Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами Документ предусматривает обмен территориями. Решение вызвало недовольство значительной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несогласованная акция протеста.