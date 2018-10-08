Адвоката исключили из коллегии из-за сотрудничества с правозащитниками

Адвоката Дмитрия Джулая исключили из московской адвокатской коллегии "Особое мнение" из-за его сотрудничества с правозащитными организациями - сообщает "Медиазона".

Джулай - бывший сотрудник мурманского центра по борьбы с экстремизмом (центр "Э"). В феврале нынешнего года он ушел из правоохранительных органов, заявив, что разочаровался в их работе, и уехал в Москву, где открыл адвокатскую практику.

В сентябре он вышел на работу в адвокатскую коллегию "Особое мнение", однако уже спустя несколько дней председатель коллегии позвонил ему с извинениями и попросил покинуть ее. Из телефонного разговора, запись которого публикует "Медиазона", следует, что на председателя было оказано давление, а причиной исключения Джулая стало его соглашение с организацией "Зона права" на оказание юридической помощи участникам акции протеста "Он нам не царь", которые были задержаны полицией.

Глава коллегии Михаил Пахомов отрицает, что Джулая попросили уйти из-за его контактов с правозащитниками.