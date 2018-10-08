Турция хочет обыскать саудовское консульство из-за пропажи журналиста

Министерство иностранных дел Турции запросило у Саудовской Аравии разрешение обыскать генконсульство королевства в Стамбуле из-за пропажи оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщил в понедельник телеканал NTV, поясняя, что турецкое ведомство уже дважды вызывало саудовского посла из-за этого дела.

Накануне представители турецких властей предположили, что пропавший неделю назад Хашогги мог быть убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что лично следит за расследованием обстоятельств исчезновения саудовского журналиста.

О пропаже журналиста стало известно 2 октября. По рассказу его невесты, он вошел в саудовское консульство и больше не выходил оттуда. В саудовском консульстве отрицают высказанные в его адрес обвинения. В Госдепартаменте США заявили, что внимательно следят за ситуацией.

Джамаль Хашогги – директор канала Al Arab News, который сотрудничал со многими арабскими и западными СМИ. Он известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. При этом в 2015 году он опубликовал в саудовской газете "Аль-Хайят" статью "Надо ли Саудовской Аравии видеть в Путине угрозу?". В ней он назвал российского президента "глупым" и "жестоким" лидером, которому "нельзя доверять". Журналист указал тогда, что Саудовская Аравия, Турция и Катар мешают Москве доминировать в регионе от Крыма до Сирии.