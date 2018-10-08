Сирийская оппозиция вывела тяжелое оружие из фронтовой зоны в Идлибе

Сирийская вооруженная оппозиция в понедельник завершила вывод тяжелого вооружения с линии фронта в сирийской провинции Идлиб на севере Сирии. Это было сделано в рамках соглашения между Россией и Турцией по созданию демилитаризованной зоны, сообщает Reuters.

В числе прочего были отведены минометы, гаубицы и ракетные установки залпового огня. В указанной зоне, однако, останутся бойцы оппозиции, которые пользуются поддержкой Анкары. Они проконтролируют соблюдение режима прекращения огня в этом районе.

В то же время силы "Тахрир аш-Шам" – самой мощной джихадистской группировки в Идлибе – до сих пор не высказали своего отношения к сделке российского и турецкого президентов.

Заключенная в прошлом месяце договоренность предотвратила наступление сирийских правительственных войск и их союзников на провинцию Идлиб, которую Дамаск намеревался взять под свой контроль "любой ценой", как заявляли в сирийском правительстве. Мировые лидеры и представители ООН предупреждали, что подобная операция могла бы привести к гуманитарной катастрофе в регионе с населением 3 миллиона человек. США тогда пригрозили войскам президента Сирии Башара Асада очередным военным ударом в случае применения химического оружия.