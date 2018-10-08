СК проверит полицейских, сломавших грудину многодетной матери

В Омске Следственный комитет начал проверку законности действий полицейских, которые сломали грудину многодетной матери.

3 октября Галина Камышникова вышла с одиночным пикетом к зданию Омского горсовета. Она хотела привлечь внимание к проблеме отсутствия коммуникаций на пригородных земельных участках. В ее руках был плакат с надписью "Наши дети хотят мыться и пить чистую воду".

По свидетельствам очевидцев, к зданию Горсовета подъехала служебная машина мэра Омска Оксаны Фадиной. Увидев одиночный пикет, автомобиль развернулся, а мэр зашла в здание с другого входа.

После этого к Камышниковой подошли полицейские и потребовали пройти с ними в отделение, чтобы установить ее личность. Женщина отказалась. Тогда полицейские насильно заволокли ее в машину. На следующий день Камышникова обратилась в больницу, где у нее диагностировали перелом грудины.

Кроме Камышниковой в тот же день полицейские задержали еще одну жительницу Омска – Наталью Синельник. Она выступала в городской администрации и спросила у мэра Фадиной, когда будет решен вопрос с коммуникациями и зачем та давала обещания, которые не выполняет. Мэр Омска ответила, что отчитываться перед Синельник не собирается.