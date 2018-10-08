В Саратове завели дело после гибели от голода полицейских лошадей

В Саратове Следственный комитет завел уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, после появления информации о том, что полицейские лошади голодают на местном ипподроме. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено в отношении предпринимателя, который должен был осуществлять уход за животными. По версии следователей, он подделывал бумаги о выполненных работах. В ведомстве заявили, что ущерб Министерству внутренних дел составил более 270 тысяч рублей.

В сентябре в саратовских СМИ появились сообщения о том, что полицейским лошадям дают мало корма, с ними не гуляют и не убирают их конюшню. В правоохранительных органах такую информацию опровергли. Позже стало известно, что две полицейских лошади погибли.

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