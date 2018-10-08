Футболисты Кокорин и Мамаев подрались с федеральным чиновником

Футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин подрались с федеральным чиновником в одном из московских кафе. Полиция завела уголовное дело о побоях, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, пострадавший – директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак. Он сделал замечание футболистам, которые якобы очень громко себя вели. Спортсмены в ответ начали его оскорблять и устроили драку.

В июле 2016 года Кокорин и Мамаев появились на видеозаписи, на которой они присутствуют на вечеринке в Монако. Тогда на мероприятии было потрачено около 250 тысяч евро на шампанское. До этого сборная России вылетела с чемпионата Европы – 2016, где набрала одно очко в своей группе и не смогла пробиться в плей-офф.