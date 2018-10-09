МВФ: торговая война дорого обойдется и США, и Китаю

Международный валютный фонд пересмотрел в сторону понижения прогнозы экономического роста в Соединенных Штатах и Китае.

"Когда две крупнейшие экономики мира атакуют друг друга пошлинами, все оказываются внакладе, а не только главные фигуранты", - заявил в понедельник на брифинге главный экономист МВФ Морис Обстфельд.

Согласно пересмотренному прогнозу рост ВВП США в нынешнем году составит не 2,9 процента, как исходно предполагал МВФ, а только два с половиной процента, причем половину этого недобора аналитики относят на счет торговой войны с Китаем. Ттемпы роста в КНР также замедлятся на 0,4 процента, с 6,6 до 6,2 процента.

Под тарифы, введенные администрацией Трампа, попала примерно половина всех позиций китайского экспорта в США. При этом Белый дом угрожает распространить эти меры на весь китайский эскпорт. Китай, в свою очередь, обложил пошлинами американские товары общей стоимостью свыше 110 миллиардов долларов.

По оценке МВФ, рост мирового ВВП замедлится на целый процент до 3,7 процента, если не прекратится американо-китайский торговый конфликт, порождающий большую неопределенность на фондовых рынках и среди инвесторов.