Социальную сеть Google+ закроют для частных пользователей

Google закроет свою социальную сеть Google+ из-за низкой популярности и обнаруженной уязвимости, которая могла привести к масштабной утечке данных пользователей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы интернет-компании.



В нём, в частности, отмечается,что Google столкнулась с "серьезными сложностями" в сфере "поддержания Google+ на том уровне, который ожидают пользователи". В компании выяснили, что около 90 процентов пользователей соцсети проводят в ней менее 5 секунд.

Кроме того, в ходе проверки безопасности, проведенной в марте, в системе была выявлена уязвимость, которая позволяла сторонним приложениям получить доступ к скрытым личным данным пользователей. Ошибка в уровне конфиденциальности существовала с 2015 по 2018 год и, по оценкам Google , могла затронуть 500 тысяч аккаунтов.

Соцсеть будет закрыта для частных пользователей по истечении переходного периода - в конце августа следующего года. Корпоративная версия программы продолжит работу.