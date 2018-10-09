Под Черниговом на армейском складе взрываются снаряды

В Черниговской области в районе населенного пункта Ичня взрываются снаряды на военном складе. Об этом сообщает министерство обороны Украины. Информации о пострадавших пока не поступало. Причины взрыва неизвестны.

В сообщении говорится, что взрывы происходят на технической территории, их масштабы пока не установлены. Из окрестных сел эвакуированы около 10 тысяч человек. В радиусе 20 километров от места ЧП приостановлено железнодорожное и автомобильное движение, закрыто воздушное пространство, сообщает госслужба Украины по ЧС.

На месте взрыва развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия, туда выехали начальник украинского Генштаба Виктор Муженко ипремьер-министр Владимир Гройсман. К месту происшествия направлены 220 спасателей и 60 единиц техники.

Это не первый инцидент на складах украинской армии. В сентября прошло года вспыхнул пожар на одном из крупнейших арсеналов под городом Калиновка Винницкой области. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в сентябре, что расследование ЧП на военной базе под Калиновкой подходит к завершению и к ответственности будут привлечены "десятки должностных лиц за нарушения пожарной безопасности, доступа и охраны". За полгода до проишествия в Винницкой области, в марте 2017-го, из-за пожара и дальнейшей детонации боеприпасов была уничтожена большая часть военного арсенала под Балаклеей в Харьковской области. Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что следствие рассматривает лишь одну версию случившегося под Балаклеей - взрывы на армейских складах организовали российские спецслужбы.

После этих инцидентов правительство выделило 100 миллионов гривен на обеспечение безопасности объектов хранения боеприпасов.