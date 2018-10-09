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В Амурской области обрушился автомобильный мост над Транссибом

Транссибирская магистраль (иллюстративное фото)

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В городе Свободный Амурской области обрушился автомобильный мост, проходящий над Транссибирской магистралью. По предварительным данным, пострадал один человек — водитель грузовика, проезжавшего по мосту.

Предположительно, мост повредил грузовой поезд.

Движение по Транссибирской магистрали приостановлено, сообщает "Интерфакс". В районе введен режим ЧС. К месту происшествия экстренно выехали губернатор региона и министр транспорта и строительства. Первоочередная задача сейчас — не допустить транспортного коллапса, заявили в областном правительстве. Прокуратура начала проверку.

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