В Амурской области обрушился автомобильный мост над Транссибом

В городе Свободный Амурской области обрушился автомобильный мост, проходящий над Транссибирской магистралью. По предварительным данным, пострадал один человек — водитель грузовика, проезжавшего по мосту.

Предположительно, мост повредил грузовой поезд.

Движение по Транссибирской магистрали приостановлено, сообщает "Интерфакс". В районе введен режим ЧС. К месту происшествия экстренно выехали губернатор региона и министр транспорта и строительства. Первоочередная задача сейчас — не допустить транспортного коллапса, заявили в областном правительстве. Прокуратура начала проверку.